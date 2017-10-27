Полицейские едва не сбили пешеходов в центре Красноярска (видео)

В центре Красноярска сотрудники полиции попались на нарушении ПДД — патрульная машина во время поворота пролетела в нескольких метрах от двух людей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу. Один из очевидцев снял случившееся на авторегистратор и выложил запись в социальные сети, сравнив езду полицейских с поведением автохамов.

Инцидент произошел в десятом часу утра 26 октября. На кадрах видно, как поворачивающий с улицы Республики на улицу Горького патрульный автомобиль не пропустил мужчину и женщину, которые уже вышли на дорогу из-за припаркованной возле перехода «ГАЗели». После этого машина полицейских ускорилась и только тогда на ней загорелись проблесковые маячки. Помимо того, что они чуть не сбили пешеходов, стражи порядка нарушили и другие правила — не включили поворотник и не уступили дорогу водителю с регистратором.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. На кадрах, снятых очевидцем, отчетливо виден бортовой номер машины. Но спустя сутки после происшествия в полиции так и не разобрались в ситуации.

Интернет-пользователи поспорили о виновности полицейских и пешеходов. Одни предположили, что стражи порядка погнались за нарушителем, а другие обвинили в невнимательности пешеходов. «К слову, пешеходам тоже запрещено выскакивать из-за стоящего транспорта. Прежде чем идти, они должны убедиться, что их пропускают», — отметил один из красноярцев. Другие водители заявили, что этот пешеходный переход всегда считался очень опасным.