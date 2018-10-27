Гаишника-нарушителя наказали за неуважение к пешеходам

В ГИБДД прокомментировали инцидент со служебным автомобилем, водитель которого едва не сбил двух пешеходов в центре Красноярска. Инцидент произошел утром 26 октября на улице Горького.

Патрульная машина во время поворота налево с улицы Республики пролетела в нескольких метрах от двух людей, которые вышли на дорогу из-за припаркованной возле перехода «ГАЗели». После этого машина полицейских ускорилась и только тогда на ней загорелись проблесковые маячки.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что нарушителями оказались сотрудники красноярского полка ДПС. Куда они так торопились, пока не сообщается. Водителя полицейской машины уже привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, ему грозит штраф 1,5 тысячи рублей. Отметим, полицейские нарушили и другие правила: повернули без включенного поворотника и не уступили дорогу другому водителю. О наказании за эти нарушения не сообщается.

В настоящее время стражи порядка разыскивают водителя «ГАЗели», который создал аварийно-опасную ситуацию, припарковавшись слишком близко к пешеходному переходу.