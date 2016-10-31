Турнир Сайтиева в Красноярске проверит технический делегат из Белоруссии

В этом году международная федерация борьбы (United World Wrestling) отправила на турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева в Красноярске в качестве технического делегата судью из Белоруссии, рассказали организаторы турнира.

Делегатом стал заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Чемпионата мира по борьбе 1994, бронзовый призер Олимпийских игр-1996 Валерий Циленьть. Основная задача технических делегатов — ознакомиться и подтвердить условия выполнения требований, которые выставляет международная федерация к соревнованиям, проводящимся под ее эгидой.

Напомним, 28-29 октября в Красноярске пройдет традиционный, 13-й по счету, международный юношеский турнир на призы заслуженного мастера спорта, трехкратного чемпиона Олимпийских игр, Почетного гражданина города Красноярска Бувайсара Сайтиева. Турнир второй год подряд пройдет в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей». Ожидается, что в нем примут участие около 250 лучших спортсменов 2002-2004 г. р., представляющих команды городов и регионов Российской Федерации, а также иностранных государств.