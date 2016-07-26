В Ачинске откроют «Перцы» в новом формате

Холдинг Bellini Group расширяет географию своих заведений. Так, пицца-паста бар «Перцы» в формате mini появится в Ачинске в ближайшее время. Открытие заведения для 54 гостей состоится 1 ноября по адресу: 7 микрорайон, 1а.

В отличие от классических «Перцев», пиццерию мини-формата отличает лаконичное меню. Средний чек заведения — около 400 рублей, а время подачи — 15-20 минут.

«Это новый опыт для нас и долгожданное открытие для Ачинска. Новый формат известного заведения холдинга предполагает некоторые изменения в меню: сохранили любимые позиции наших гостей — супы, десерты, салаты, пиццу, фокаччу и кальцоне, другими словами — ничего лишнего. Мы сохранили фирменный стиль, форму официантов и цвета интерьера. Обслуживание и кухня, само собой, в пицца-баре будут на высшем уровне. Поваров обучает наш шеф-повар, который проходил стажировку в Италии — на родине пиццы и других популярных в России блюд», — уточнили в Bellini Group.

Предполагается, что летом у заведения появится летняя терраса, а для детей круглый год будут проводиться мастер-классы — под руководством повара маленькие кулинары будут учиться готовить пиццу. Заведение будет работать ежедневно, с 11:00 до 01:00. Также в Ачинске планируется запуск доставки «Перцы».

Отметим, в настоящее время в Красноярске насчитывается шесть пицца-паста баров «Перцы». У каждого из заведений сложился постоянный круг почитателей — от молодых семей до офисных работников и студентов.

Ресторанный холдинг Bellini Group планирует развивать федеральный проект. Следующим городом, в котором откроются «Перцы», станет Краснодар.