>
>
В Ачинске откроют «Перцы» в новом формате
Новости
/
Общество
,
В России
,
В Красноярском крае

В Ачинске откроют «Перцы» в новом формате

31 октября 9:00
0

Холдинг Bellini Group расширяет географию своих заведений. Так, пицца-паста бар «Перцы» в формате mini появится в Ачинске в ближайшее время. Открытие заведения для 54 гостей состоится 1 ноября по адресу: 7 микрорайон, 1а.

В отличие от классических «Перцев», пиццерию мини-формата отличает лаконичное меню. Средний чек заведения — около 400 рублей, а время подачи — 15-20 минут.

«Это новый опыт для нас и долгожданное открытие для Ачинска. Новый формат известного заведения холдинга предполагает некоторые изменения в меню: сохранили любимые позиции наших гостей — супы, десерты, салаты, пиццу, фокаччу и кальцоне, другими словами — ничего лишнего. Мы сохранили фирменный стиль, форму официантов и цвета интерьера. Обслуживание и кухня, само собой, в пицца-баре будут на высшем уровне. Поваров обучает наш шеф-повар, который проходил стажировку в Италии — на родине пиццы и других популярных в России блюд», — уточнили в Bellini Group.

Предполагается, что летом у заведения появится летняя терраса, а для детей круглый год будут проводиться мастер-классы — под руководством повара маленькие кулинары будут учиться готовить пиццу. Заведение будет работать ежедневно, с 11:00 до 01:00. Также в Ачинске планируется запуск доставки «Перцы».

В «Перцах» в Ачинске одновременно смогут находиться 54 гостя.
Фото: ресторанный холдинг Bellini Group
Дизайн нового заведения будет узнаваемым.
Фото: ресторанный холдинг Bellini Group
Руководство холдинга обещает, что обслуживание и кухня в ачинском заведении будут на высшем уровне.
Фото: ресторанный холдинг Bellini Group
В «Перцах» будут проходить мастер-классы для детей.
Фото: ресторанный холдинг Bellini Group

Пиццерия «Перцы»
Адрес: г. Ачинск, 7 микрорайон, 1а
Телефон: (391) 513-03- 80
Часы работы: 11:00 — 01:00

Отметим, в настоящее время в Красноярске насчитывается шесть пицца-паста баров «Перцы». У каждого из заведений сложился постоянный круг почитателей — от молодых семей до офисных работников и студентов.

Ресторанный холдинг Bellini Group планирует развивать федеральный проект. Следующим городом, в котором откроются «Перцы», станет Краснодар.

На правах рекламы

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать