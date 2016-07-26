Заказчика ремонта проспекта Мира оштрафовали на 40 тысяч за оплату работ

За допущенные нарушения в ходе капитального ремонта проспекта Мира и улицы Карла Маркса в Красноярске руководителю Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Сергею Маркатюку назначили 40 тысяч рублей штрафов.

Постановления о привлечении к административной ответственности руководителя управления, которое является структурой департамента городского хозяйства, вынесли 25 октября в краевом УФАС.

Как ранее сообщалось, 27 июня этого года УДИБ заключило муниципальные контракты с ООО «ПромСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Карла Маркса и пр. Мира. По условиям контракта, заказчик должен был оплатить выполненные работы путем единовременного перечисления денег не позднее чем через 30 дней с даты подписания документа о их приемке. Но в августе в контакт внесли поправки — изменили условия об оплате с единовременной на ежемесячную, проводить которую предписывалось на основании оформленных и подписанных актов промежуточной приемки работ.

«В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается», — пояснили в УФАС.

В итоге за нарушение закона главу УДИБа Сергея Маркатюка в общей сложности оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Отметим, к 26 октября ремонт на центральных улицах Красноярска так и не закончился.