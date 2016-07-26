>
>
Молодые кардиологи Красноярска признаны самыми эрудированными в России
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Молодые кардиологи Красноярска признаны самыми эрудированными в России

27 октября 13:41
0

Молодые кардиологи заняли первое место во Всероссийском конкурсе «Битва эрудитов». Завершающий этап этого дистанционного состязания прошел во время Российского национального конгресса кардиологов в Санкт-Петербурге.

Конкурс среди молодых специалистов в области кардиологии проходил в три этапа. Первый этап заключался в заочном отборочном туре. Участникам необходимо было ответить на вопросы по кардиологии. За правильные ответы команда получала баллы. По результатам первого этапа для дальнейшего участия в конкурсе вошли 8 команд.

Второй этап — полуфинал, участие в котором можно было принять также заочно. Команде посредством электронной почты нужно было рассказать жюри случай из реальной клинической практики с иллюстрациями (данные ЭКГ, эхокардиографии, КТ или МРТ, лабораторных исследований, инвазивных методов исследования и другое). По результатам полуфинала дальнейшее участие продолжили лишь 3 команды.

Третий этап вошел в программу мероприятий Российского национального конгресса кардиологов в Санкт-Петербурге. В финале участники команды отвечали на вопросы и решали клинические задачи (на русском и английском языках) из различных областей кардиологии. За каждый вопрос, в зависимости от сложности, начислялось определенное количество баллов.

Команда молодых кардиологов по итогам конкурса набрала самое большое количество баллов и получила звание самых эрудированных молодых кардиологов России.

Материалы по теме
Как в Красноярске делают закрытые операции на сердце
Репортаж из операционной

Капитаном красноярской команды стала Александра Косинова — ассистент кафедры ИПО, кардиолог, терапевт ФГБОУ ВО КрасГМУ. В состав команды вошли:

  • Анна Демкина — врач—терапевт, кардиолог приемно-диагностического отделения Красноярской межрайонной клинической больницы № 20;
  • Нина Крючкова — врач-кардиолог первого кардиологического отделения Красноярской межрайонной клинической больницы № 20;
  • Таира Сонгуш — врач-кардиолог первого кардиохирургического отделения ФГБУ Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии;
  • Руслан Руф — аспирант кафедры терапии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать