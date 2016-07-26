Молодые кардиологи Красноярска признаны самыми эрудированными в России

Молодые кардиологи заняли первое место во Всероссийском конкурсе «Битва эрудитов». Завершающий этап этого дистанционного состязания прошел во время Российского национального конгресса кардиологов в Санкт-Петербурге.

Конкурс среди молодых специалистов в области кардиологии проходил в три этапа. Первый этап заключался в заочном отборочном туре. Участникам необходимо было ответить на вопросы по кардиологии. За правильные ответы команда получала баллы. По результатам первого этапа для дальнейшего участия в конкурсе вошли 8 команд.

Второй этап — полуфинал, участие в котором можно было принять также заочно. Команде посредством электронной почты нужно было рассказать жюри случай из реальной клинической практики с иллюстрациями (данные ЭКГ, эхокардиографии, КТ или МРТ, лабораторных исследований, инвазивных методов исследования и другое). По результатам полуфинала дальнейшее участие продолжили лишь 3 команды.

Третий этап вошел в программу мероприятий Российского национального конгресса кардиологов в Санкт-Петербурге. В финале участники команды отвечали на вопросы и решали клинические задачи (на русском и английском языках) из различных областей кардиологии. За каждый вопрос, в зависимости от сложности, начислялось определенное количество баллов.

Команда молодых кардиологов по итогам конкурса набрала самое большое количество баллов и получила звание самых эрудированных молодых кардиологов России.

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Капитаном красноярской команды стала Александра Косинова — ассистент кафедры ИПО, кардиолог, терапевт ФГБОУ ВО КрасГМУ. В состав команды вошли: