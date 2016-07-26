Молодые кардиологи Красноярска признаны самыми эрудированными в России

Молодые кардиологи заняли первое место во Всероссийском конкурсе «Битва эрудитов». Завершающий этап этого дистанционного состязания прошел во время Российского национального конгресса кардиологов в Санкт-Петербурге.
Конкурс среди молодых специалистов в области кардиологии проходил в три этапа. Первый этап заключался в заочном отборочном туре. Участникам необходимо было ответить на вопросы по кардиологии. За правильные ответы команда получала баллы. По результатам первого этапа для дальнейшего участия в конкурсе вошли 8 команд.
Второй этап — полуфинал, участие в котором можно было принять также заочно. Команде посредством электронной почты нужно было рассказать жюри случай из реальной клинической практики с иллюстрациями (данные ЭКГ, эхокардиографии, КТ или МРТ, лабораторных исследований, инвазивных методов исследования и другое). По результатам полуфинала дальнейшее участие продолжили лишь 3 команды.
Третий этап вошел в программу мероприятий Российского национального конгресса кардиологов в Санкт-Петербурге. В финале участники команды отвечали на вопросы и решали клинические задачи (на русском и английском языках) из различных областей кардиологии. За каждый вопрос, в зависимости от сложности, начислялось определенное количество баллов.
Команда молодых кардиологов по итогам конкурса набрала самое большое количество баллов и получила звание самых эрудированных молодых кардиологов России.
Капитаном красноярской команды стала Александра Косинова — ассистент кафедры ИПО, кардиолог, терапевт ФГБОУ ВО КрасГМУ. В состав команды вошли:
- Анна Демкина — врач—терапевт, кардиолог приемно-диагностического отделения Красноярской межрайонной клинической больницы № 20;
- Нина Крючкова — врач-кардиолог первого кардиологического отделения Красноярской межрайонной клинической больницы № 20;
- Таира Сонгуш — врач-кардиолог первого кардиохирургического отделения ФГБУ Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии;
- Руслан Руф — аспирант кафедры терапии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ.