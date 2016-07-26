На строителей «Златоулочки» завели четвертое уголовное дело

Руководителей компании «Злата», строившей под Красноярском поселок «Златоулочка», уличили в отмывании украденных у дольщиков средств. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

По информации полиции, с апреля 2014 года по март 2016-го, топ-менеджеры компании под видом долевого финансирования строительства домов собирали деньги с жителей края, но пускали их совсем на другие нужды. Таким образом, они заключили 115 договоров и похитили у дольщиков порядка 111 млн рублей.

«Отмывали» они эти деньги через подставную фирму-однодневку, на счет которой компания переводила средства граждан. Оттуда они уходили другим фиктивным фирмам. А они уже их обналичивали.

«Злоумышленники смогли создать видимость бурной работы по расчетам с подрядчиками, чем ввели в заблуждение не только самих дольщиков, но и надзорные органы, — говорит заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин, — и это позволило им легализовать более 40 млн рублей незаконных доходов».

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По нему сейчас проходит три руководителя компании «Злата» — двое из них заключены под стражу, а с третьего взяли подписку о невыезде. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Это уже четвертое уголовное дело возбужденное против строителей поселка «Златоулочка». Первые три (два за мошенничество и одно за незаконное предпринимательство) были возбуждены еще осенью 2016 года.