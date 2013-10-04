Преступления в сфере долевого строительства будут расследовать специальные полицейские

При Главном управлении МВД по Красноярскому краю начала работать специальная группа по организации и контролю за расследованием преступлений, совершенных в сфере долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

В ее состав войдут руководители различных подразделений Главного управления: следствия, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Экспертно-криминалистического центра, Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции.

Руководить подразделением будет лично начальник управления Александр Речицкий.

В ближайшее время на сайте главка появится расписание приема и телефоны, по которым пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков дольщики смогут обратится в полицию. Также по ним можно будет узнать о состоянии уже заведенных уголовных дел по преступлениям в этой сфере.

Напомним, что в этом году в Красноярске крае было зарегистрировано свыше 1200 обманутых дольщиков.

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