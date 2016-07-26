Грабитель с букетом украл телефон у попытавшегося его задержать красноярца

Красноярские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в совершении сразу двух грабежей. Его задержали в Советском районе Красноярска.

Минувшей ночью в дежурную часть полиции обратилась работница цветочного павильона. Она рассказала, что неизвестный мужчина зашел в павильон, чтобы купить цветы. Пока продавец оформляла для него букет, он схватил один из готовых букетов, которые стояли на прилавке, и стал убегать. Девушка выскочила на улицу и стала звать на помощь.

Проходивший мимо красноярец попытался остановить грабителя, однако сам стал жертвой преступления. В полиции Newslab.ru рассказали, что он забрал у мужчины мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и передали ее всем наружным нарядам. Вскоре злоумышленника задержали недалеко от места происшествия. Им оказался 24-летний красноярец, ранее уже судимый за грабеж.

На него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Отметим, похищенное имущество возвращено законным владельцам.