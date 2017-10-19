Неудачливого красноярского насильника с камнем поймали сотрудники ГИБДД

В Красноярске завершено расследование уголовного дела по факту покушения на изнасилование 29-летней девушки, сообщили в ГСУ СК региона. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель краевого центра.

Преступление было совершено в конце июня 2017 года, но следователи рассказали о нем только сегодня. Сообщается, что пьяный мужчина напал на молодую женщину ночью на улице Новая (микрорайон Первомайский, правый берег).

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Применив физическую силу, налетчик принудительно отвел жертву в безлюдное место. Там он ударил ее и, угрожая камнем, попытался изнасиловать, но не смог. Затем он совершил иные действия сексуального характера и сбежал. Задержали его по горячим следам сотрудники ГИБДД, к которым потерпевшая обратилась за помощью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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