Встреча с режиссером и «Уральские пельмени»: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём в составит 1°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В Доме спорта им. Дворкина пройдет матч в рамках Чемпионат России по волейболу среди мужских команд между командами «Енисей» и «Нова» (6+). Начало в 17:00.

В 18:30 в Доме кино начнется встреча с режиссером Василием Буйловым. Сначала гостям вечера покажут четыре короткометражных фильма режиссера, а после Василий расскажет о своем полнометражном игровом фильме, съемки которого пройдут в Красноярске и окрестностях. Рабочее название фильма — «Реинкарнация». Один из главных героев драмы — руководитель поисково-спасательной операции. Вход свободный.

В Красноярский институт искусств с гастролями приедет новосибирский Дома актера и покажет комедию «Страсти по объявлению» (16+). Начало в 19:00.

В Гранд холл Сибирь выступят «Уральские пельмени» (6+). Шоу включает в себя как самостоятельные сценические истории, так и импровизации с залом. Начало в 19:00.