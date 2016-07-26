В Красноярске стало меньше пожаров

В этом году в Красноярске зарегистрировано на 19 % меньше пожаров в сравнении с таким же периодом прошлого года, также сократилось количество пострадавших.

Как подчеркнул руководитель главного управления по ГО, ЧС и ПБ Ринат Резяпов, тенденция к снижению количественных показателей по пожарам наблюдается не первый год в результате обширной информационно-пропагандистской работы по предупреждению возникновения пожаров, проводимой администрацией города среди горожан.

Специалисты напоминали горожанам требования пожарной безопасности, рассказывали о действиях при обнаружении пожара и эвакуации, раздавали памятки, а также проводили инструктаж с представителями управляющих компаний.

Для обеспечения безопасности своей жизни и жизни своих близких обитателям многоквартирных домов рекомендуют:

не допускать складирования мусора и других горючих материалов в местах общего пользования: подъездах, лифтовых холлах, балконах;

не демонтировать наружные лестницы, соединяющие балконы;

не выбрасывать с балконов окурки;

не допускать захламление балконов;

не загромождать личными вещами пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, тамбуры эвакуационных выходов и другие места общего пользования в жилых домах).

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«Только за октябрь в районе было проведено 12 профилактических рейдов по пожарной безопасности, распространена 701 памятка. Мы просим свердловчан соблюдать рекомендованные правила, чтобы обезопасить себя, ведь зимой последствия пожаров особенно страшны», — заявил руководитель администрации Свердловского района Владимир Саар.