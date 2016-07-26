В Красноярске загорелась детская поликлиника

В Центральном районе Красноярска сегодня утром, 28 октября, произошел пожар. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе МЧС, горела детская поликлиника № 1 (ул. Марковского, 49/1).

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«Сообщение о возгорании поступило в 10:54. На тушение от МЧС России привлекалось 24 человека и 7 единиц техники», — уточнили в пресс-службе. Пожар удалось быстро потушить, в 11:14 его полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В пресс-службе добавили, что при пожаре никто не пострадал.