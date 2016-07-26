Кинолог ГУФСИН принес на работу наркотики и курил их в подъезде: осудили к лишению свободы

28-летнего инструктора-кинолог отдела охраны ГУФСИН по Красноярскому краю осудили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за приобретение наркотиков. На скамье подсудимых оказался сотрудник красноярской ИК-6 (ул. Парашютная, 3). За ним долгое время велась слежка, так как сотрудникам Управления собственной безопасности ГУФСИН поступила информация, что он занимается сбытом наркотиков.

Мужчину поймали 21 марта этого года в подъезде жилого дома по ул. Астраханская (Ленинский район Красноярска). У него обнаружили более 3 гр наркотического вещества растительного происхождения, которое известно как «шоколад».

Как оказалось, наркотики он приобрел через интернет 20 марта у неустановленного лица. Он перевел деньги, получил адрес закладки, забрал наркотик и сразу употребил его часть. Остаток он разделил на две части: одну положил в карман куртки форменного обмундирования, вторую — в рюкзак, который взял с собой на работу. «Он настолько потерял бдительность, что 21 марта приехал на работу с приобретенным наркотиком. В течение рабочего времени наркотик находился при нем. После работы в вечернее время по пути домой он зашел в подъезд одного из домов, где употребил наркотик путем курения. После этого его задержали полицейские», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.

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Сразу после инцидента инспектора уволили из органов ГУФСИН. Он полностью признал свою вину, пояснив, что употреблял наркотики около 2 месяцев. Накануне суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам в колонии общего режима. Осужденный с приговором не согласился, посчитав его слишком суровым. Отметим, за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере мужчине грозило от 3 до 10 лет колонии.