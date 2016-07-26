Приезжему наркодельцу грозит тюремный срок за отмывание денег

В Красноярском крае полицейские доказали факт легализации денег в особо крупном размере. Злоумышленник отмывал деньги, полученные за распространение наркотиков.

31-летний мужчина являлся участником организованной преступной группы, которая сбывала синтетические наркотики на территории Красноярска и края. Его задержали в конце прошлого года, при этом сам злоумышленник не был жителем Красноярска.

В ходе следствия обнаружилось, что с июля по ноябрь 2016 года он совершал финансовые операции с деньгами, полученными в результате незаконного сбыта наркотиков. При помощи различных банковых операций мужчине удалось легализовать больше 3,5 млн рублей. Факт отмывания денег полицейским удалось доказать недавно. В полиции подчеркнули, что сделать это крайне сложно.

В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Материалы по теме Двое красноярцев пытались «отмыть» заработанные на наркотиках 12 млн рублей

В настоящее время мужчина находится под стражей, на него завели уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 7 лет лишения свободы.