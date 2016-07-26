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В Солнечном на стройке нашли неразорвавшийся снаряд
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В Солнечном на стройке нашли неразорвавшийся снаряд

31 октября 9:27
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Спасатели помогли обезвредить снаряд, который строители нашли рядом с красноярской новостройкой. Об этом рассказали в краевом учреждении «Спасатель».

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Находку сделали вчера днем в мкрн. Солнечный в Красноярске около стройки на пр. 60 лет образования СССР. В земле рабочие обнаружили какой-то предмет, похожий на снаряд. Трогать его строители не стали, а сразу обратились к спасателям, которые оцепили место и вызвали специалистов Росгвардии.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН определили, что это 120-миллиметровый снаряд, прошедший канал ствола. Угрозы он не представляет, но сотрудники силового ведомства изъяли его, чтобы уничтожить.

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