В Красноярске нашли неразорвавшуюся мину

В Красноярске в частном секторе на улице Ястынской местный житель обнаружил предмет, похожий на минометный снаряд.

Мужчина благоразумно не стал его трогать и сообщил о находке в полицию. Сотрудники ОМОНа и полиции приехали на место, оцепили территорию и установили, что это настоящий минометный снаряд.

В Росгвардии сообщили, что мина была ржавая, то есть была опасна для жителей, так как могла взорваться.

Боеприпас поместили в специальный контейнер, вывезли за город и там уничтожили.