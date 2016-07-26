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Сергей Ерёмин открестился от фейковой страницы в соцсети
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Сергей Ерёмин открестился от фейковой страницы в соцсети

31 октября 12:52
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Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин не собирается заводить профили в социальных сетях. Градоначальник уже открестился от первой фейковой страницы, которая появилась в Facebook.

На ней якобы от имени Сергея Ерёмина публиковались новости о нем и жизни города. На него подписались 120 человек.

Фейковая страница, которую кто-то ведет от имени красноярского мэра
Скриншот: www.facebook.com/MayorSergeyEremin/

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Как оказалось, Ерёмин не имеет к ней никакого отношения. Он заявил, что и в будущем не планирует вести личные станицы в социальных сетях.

Как пояснила Newslab.ru помощница мэра Алёна Лунёва, несмотря на это, мэр все же намерен работать с социальными сетям. Но как это будет происходить, пока не решили.

Напомним, предыдущий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов также не присутствовал в социальных сетях.

Акбулатов Эдхам Шукриевич
Акбулатов Эдхам Шукриевич
Бывший мэр Красноярска

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