«Норникель» приступил к испытаниям оборудования на Быстринском комбинате

«Норникель» приступил к пуско-наладочным работам под нагрузкой на Быстринском горно-обогатительном комбинате в Газимурско-заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы.

Предприятие построено в районе Быстринского месторождения с крупными запасами меди, золота и железа, 343 млн тонн руды обеспечат загрузку комбината на срок более 30 лет. ГОК будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.

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Строительство Быстринского комбината стало крупнейшим гринфилд-проектом в металлургической отрасли России. «Норникель» ведёт строительство комбината с 2013 года, объем инвестиций компании составил 90 млрд рублей. После выхода на проектную мощность в 10 млн тонн руды в год Быстринский комбинат станет третьим крупным производственным активом «Норникеля» наряду с предприятиями, расположенными на Таймыре и Кольском полуострове.

Работа комбината в режиме пуско-наладки продлится несколько месяцев, а переход на полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 года, выход на проектную мощность — в конце 2019-го.

«Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство „с нуля“ комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации. Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом», — прокомментировал это событие президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе торжественной церемонии запуска Быстринского ГОКа назвал проект наглядным показателем устойчивости российской экономики, её способности создавать новые производства и развивать инфраструктуру страны.