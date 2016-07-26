Сибирячка не захотела отдавать мужу иномарку и разбила ее сковородой (видео)

Жительница Новокузнецка сковородой разбила припаркованную во дворе Toyota Camry, так как бывший супруг не хотел отдавать ей иномарку. Об этом со ссылкой на полицию сообщает кемеровское издание vse42.ru.

Полицейские выяснили, что иномарку повредила 23-летняя экс-супруга 37-летнего автовладельца. В свое оправдание она пояснила, что несколько месяцев назад рассталась с мужем, но претендует на автомобиль, который тот якобы подарил ей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла к экс-супругу и потребовала отдать иномарку, но получила отказ. Тогда она взяла сковороду, вышла на улицу и нанесла большое количество ударов по машине, повредив ветровое и боковые стекла, капот и зеркала заднего вида. Погром попал на камеру.

Сумма причиненного материального ущерба устанавливается. В настоящее время по данному факту проводится проверка.