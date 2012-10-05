Женщина крушила чужие машины во дворе в красноярском Покровском

Пьяная дебоширка разгромила автомобиль Subaru Impreza на ул. Чернышевского в Красноярске. Задержали ее сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Инцидент произошел прошлой ночью. Патрулируя территорию жилых дворов Центрального района, полицейские заметили, что во дворе по улице Чернышевского женщина пинает и бьет ногами припаркованные автомобили. Они задержали 51-летнюю дебоширку, которая ранее не была судима.

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«Как выяснилось, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, пояснить что-либо внятное сотрудникам Росгвардии она не смогла, как и причину своего столь странного поведения. В ходе разбирательства выяснилось, что до появления сотрудников Росгвардии задержанная успела смять крышу, разбить лобовое стекло и отломать дворники у одного из автомобилей», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливается материальный ущерб от ее действий.