Снимок из лаборатории КрасГМУ вышел в финал фотоконкурса «Наука для каждого»

В краевой столице проходит проект «Наука для каждого: сделано в Красноярске». Одним из его этапов стала фотоэкскурсия по ведущим медицинским исследовательским центрам и лабораториям города.

Фотолюбители побывали в Красноярском аграрном университете, в Федеральном исследовательском центре КНЦ СО РАН (лабораториях института физики, химии и химической технологии, музее института леса), ресурсном центре коллективного пользования СибГУ и в лабораториях Красноярского государственного медицинского университета.

По итогам экскурсий было сделано больше тысячи фотографий, из которых организаторы отобрали 10 лучших. В числе этих работ оказался снимок фотографа Ольги Гой, на котором запечатлена камера электрофореза из лаборатории КрасГМУ. В такой камере разделяют белки для иммуноблоттинга — высокочувствительного метода выявления инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекций.

«До сих пор помню длинные лабиринты коридоров, как в фантастическом фильме про пришельцев. Исследователи в белых халатах очень радушно и с улыбкой встречали нас в своих маленьких, но очень важных лабораториях. Интересно было наблюдать, как лаборанты выполняли мелкие манипуляции отточенными движениями, в совершенстве владея не только простейшими инструментами, но и серьезным инновационным оборудованием» — рассказывает о своих впечатлениях Ольга Гой.

Лабораторный комплекс КрасГМУ является передовым центром по реализации научно-исследовательских и образовательных проектов. В рамках фотокросса участники побывали в Центре коллективного пользования (ЦКП) научно-исследовательского института молекулярной медицины и патобиохимии КрасГМУ. На базе института ученые выполняют как фундаментальные, так и прикладные проекты. Исследования реализуются совместно с ведущими российскими и зарубежными специалистами. Красноярские ученые КрасГМУ взаимодействуют с научными центрами Японии, Италии, Германии и Бразилии.

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Еще одним местом экскурсии стала лаборатория электрофизиологии и нейрохимии, где ученые проводят исследования функции клеток мозга. Исследования специалистов университета посвящены особенностям формирования внимания, памяти, выявлению молекулярных рычагов, с помощью которых можно регулировать развитие мозга.

На фотографиях, сделанных в красноярских лабораториях, также можно увидеть сверхвакуумную установку «Ангара», коллекции фитопатогенных микроорганизмов, «сэндвич» на подложке из кремния, современные токарные и фрезерные станки и многое другое.

Со 2 по 6 ноября лучшие работы будут представлены на выставке на Красноярской ярмарке книжной культуры. Вход свободный.

Добавим, организаторами фотокросса выступают Информационный центр по атомной энергии Красноярска и Краевой фонд науки. Его цель сократить дистанцию между исследователями и обывателями. Проект стартовал весной 2017 года. Его участниками стали более 40 фотографов-любителей и блогеров. На 12 локациях удалось собрать целую коллекцию снимков. Узнать больше о проекте можно по ссылке.