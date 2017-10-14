Абитуриентам со всей страны провели экскурсию по КрасГМУ

Для абитуриентов из разных городов России провели экскурсию по Красноярскому государственному медицинскому университету.

Красноярский край наряду с другими регионами России стал участником национальной программы детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия». Со 2 по 19 октября Красноярск посетили 528 школьников из семи регионов России, среди которых Москва, Московская область, Пермский и Забайкальский края, Иркутская и Омская области, республика Бурятия. Помимо достопримечательностей краевого центра и края, школьникам презентовали ведущие вузы города. Одним из таких стал Красноярский государственный медицинский университет.

С 14 и 17 октября в рамках мероприятий порядка 100 потенциальных абитуриентов прошли по территории КрасГМУ с показательной экскурсией. Абитуриенты познакомились с электронным табло деканата, узнали о порядке поступления и формах обучения, а также об учебной и воспитательной работе в университете. Кроме того, гости посетили музей имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и симуляционный центр.

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Необычной частью экскурсии стало посещение стеклянного купола главного корпуса. Напомним, с октября текущего года законсервированный в течение 5 лет купол Медуниверситета открылся для всех желающих. В университете отмечают, что в основном экскурсии на купол нацелены как раз на тех, кто хочет поступить в КрасГМУ. Однако обычные красноярцы и гости города тоже могут записаться на экскурсию и попасть на высоту 32 метров, откуда открывается обзорный вид на Красноярск. Предварительная записи по телефонам: (391) 228-08-58 — для экскурсий, (391) 228-05-77 — для проведения фотосессий.

Отметим, проект «Моя Россия» создан с целью популяризации культурного наследия народов РФ и приобщения к истории и культуре России. До Красноярска российские школьники побывали на экскурсиях в таких городах, как Самара, Тольятти, Пенза, Владивосток, Москва, Суздаль, Владимир, Великий Новгород, Санкт-Петербург и другие.