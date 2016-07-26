Закулисье кинотеатра и «Доступный английский»: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается облачность, без осадков. Температура воздуха днём в составит −1°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

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В 10:30 красноярцев приглашают на экскурсию «Фильм, фильм, фильм!» в Синема парк, где расскажут секреты кинокомплекса. Участникам также покажут кинопроекционную и пульт управления залом 4DX, расскажут, чем отличаются форматы 2D, 3D, IMAX и 4DX. Завершится экскурсия просмотром фильма. Обязательна предварительная регистрация по телефону 271-08-08.

В 15:00 в комплексном центре социального обслуживания населения Свердловского района (ул. Свердловская, 13а) стартует проект для людей с ограниченными возможностями здоровья «Доступный английский». Участники проекта будут общаться с носителем языка, учиться читать и переводить тексты, смотреть и понимать фильмы на английском языке.

В Филармонии пройдет концерт оркестра Siberian Percussion «Музыка кино» (6+). В программе концерта прозвучат нашумевшие саундтреки из отечественного и зарубежного кинематографа. Начало в 19:00.

В «Арене. Север» пройдет матч в рамках кубка FIBA между женскими баскетбольными клубами «Енисей» и «Ру́жомберок» из Словакии (6+). Начало в 19:30.