Овчарка на глазах у хозяина покусала прохожую: пострадавшая отсудила 45 тысяч

Жительница Железногорска отсудила компенсацию морального вреда за нападение собаки, которая гуляла с хозяином без намордника.

Инцидент произошел на улице Березовая в утреннее время. На проходившую мимо женщину неожиданно напала восточно-европейская овчарка (порода служебных собак) и укусила ее за ногу — выше колена. Подоспевший хозяин пса только отогнал животное, но не предложил возместить вред пострадавшей. Почти 2 недели женщина не работала, так как проходила амбулаторное лечение с диагнозом «инфицированная укушенная рана бедра, осложненная гематомой».

В суде несколько свидетелей подтвердили факт нападения собаки. Они также пожаловались, что мужчина часто выгуливает собаку без намордника и поводка, при этом животное далеко убегает от него.

Весной этого года Железногорский городской суд постановил взыскать с собаковода в пользу потерпевшей 45 тыс. рублей компенсации морального вреда. Мужчина обжаловал это решение, ссылаясь на отсутствие доказательств безнадзорного нахождения его собаки на улице в тот день и нападения на женщину. Но Красноярский краевой суд посчитал его доводы несостоятельными и оставил судебное решение без изменения, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.