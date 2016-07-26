На Пашенном собаки напали на школьника (видео)

Три бродячих собаки напали на первоклассника на правобережье Красноярска. Все произошло накануне на улице Судостроительная.

Первоклассник рассказал, что псы напали на него по дороге со школы. Одна из собак повалила ребенка на землю, во время падения он ударился головой о бордюр. Другая собака порвала рюкзак школьника и едва не покусала лицо. Спасла мальчика проходившая мимо женщина.

Местные жители рассказали журналистам, что опасных собак в их районе больше 10. Они уверяют, что это не первый случай нападения животных на детей. Но пока обходилось без серьезных последствий.

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«Они нападают и на взрослых. Я иду с магазина с продуктами и с коляской, собаки лезут прямо в коляску. Делают оскал и пытаются на тебя лаять, кидаться. Очень страшно», — рассказала местная жительница.

По данным журналистов «Новостей Прима», весной 2016 года на Судостроительной уже отлавливали собак. Накануне там снова провели отлов, но всех псов поймать не смогли, работы обещают продолжить в ближайшее время.