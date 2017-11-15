Красноярские аграрии намолотили более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых

В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Аграриями уже обмолочено 892 тыс. га зерновых и зернобобовых (87 % от плана). Всего получено 2 млн 115 тыс. тонн зерна. В прошлом году на 1 ноября уборочная была завершена. В закрома было засыпано более 2 млн 600 тыс. тонн зерна — урожай 2016 года стал одним из лучших за всю новейшую историю края.

По словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, в этом году видовая урожайность позволяла надеяться на очередной рекорд, однако вмешалась погода. После затяжных дождей в ряде районов надолго установился снежный покров.

«В октябре, в связи со сложными погодными условиями, которые практически застопорили уборочную и привели к гибели части урожая, на территории края был введен режим ЧС. Эта мера позволяет претендовать на выплаты из федерального резервного фонда, которые пойдут на компенсацию убытков субъектов АПК, а также получить возможность отсрочки кредитных платежей. Однако выплаты будут производиться лишь после тщательных проверок, удостоверяющих, что хозяйствами сделано все возможное для спасения урожая», — сообщил Леонида Шорохов.

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Несмотря на все сложности, благодаря сформированной системе земледелия, урожайность в крае значительно выше, чем у соседей по СФО. Самый высокий показатель на данный момент зафиксирован в Ужурском районе (39,4 ц/га), на втором месте — Назаровский (31 ц/га), на третьем — Шарыповский (30,4 ц/га). Шорохов выразил уверенность, что зерна с избытком хватит для обеспечения внутрикраевых нужд.

Отметим, предприятия и сельхозработники, показавшие наилучшие результаты по итогам года, будут отмечены ценными призами и наградами в ходе празднования Дня урожая, которое состоится 15-17 ноября. В прошлом году десяти лучшим профессионалам были вручены ключи от автомобилей. В 2017 количество автомобилей для передовиков производства возрастет до 12.