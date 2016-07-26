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На трассе под Красноярском после ДТП вспыхнула грузовая Scania (видео)
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На трассе под Красноярском после ДТП вспыхнула грузовая Scania (видео)

1 ноября 16:15
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После ДТП на трассе под Красноярском сгорел грузовик, об этом рассказали очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня днем на 862 км трассы Р-255. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, грузовики Scania и КАМАЗ ехали в одном направлении — со стороны Канска в Красноярск. По неизвестной причине они столкнулись съехали в кювет и там загорелись. Водители успели покинуть машины и не пострадали. 

Авария двух грузовиков под Вознесенкой

Видео: vk.com/kraschp

По данным пресс-службы ГИБДД, грузовиком иностранного производства управлял 54-летний водитель, а КАМАЗ вел 30-летний мужчина. Очевидцы предположили, что отечественный автомобиль пытался свернуть с трассы, а водитель Scania не заметил это и пошел на обгон.

Тушить машины приехали пожарные
Фото: vk.com/kraschp
Огонь сильно повредил оба грузовика
Фото: vk.com/kraschp

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

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