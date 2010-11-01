В Красноярске водитель не успел затормозить и выехал на тротуар с пешеходами (видео)

В Октябрьском районе Красноярска водитель сбил женщину. ДТП произошло 1 ноября в 10 часов утра на регулируемом пешеходном переходе в районе пересечения улиц Красной Армии и Ладо Кецховели.

Как видно на записи с камер уличного наблюдения, двое водителей остановились перед переходом, чтобы пропустить группу пешеходов. Но один из автомобилистов, который ехал в крайнем левом ряду, не успел затормозить, заехал на обочину и сбил пешехода.

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Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, в ДТП пострадала женщина, с травмами ее доставили в больницу. Ее возраст и данные о водителе еще уточняются.

Интернет-пользователи предположили, что водитель побоялся врезаться в остановившийся впереди автомобиль, поэтому и решил вырулить на тротуар с пешеходами.