Свидетель аварии с участием экс-главы кемеровской ГИБДД подтвердил его вину

Свидетель столкновения автомобиля Юрия Мовшина и машины байкерш рассказал суду подробности происшествия. В издании vse42.ru рассказали о том, как прошло очередное заседание по делу высокопоставленного полицейского в Абаканском городском суде.

23 апреля 2016 года на трассе «Кемерово — Яшкино» столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Land Cruiser 200, которой управлял бывший высокопоставленный полицейский. В аварии погибли три байкерши из Красноярска и их знакомая. На записи видеорегистратора, которая появилась почти сразу после ДТП видно, что перед столкновением Юрий Мовшин обогнал два автомобиля, а затем врезался в Toyota Corona Premio. Свою вину полицейский не признал и утверждает, что водитель Toyota не предупредил о маневре при помощи «поворотников».

На очередном заседании в суде выступил свидетель происшествия, водитель автомобиля Land Rover. Он подтвердил вину Юрия Мовшина.

«На втором заседании был допрошен водитель Land Rover Discovery, которого перед аварией обогнал Юрий Мовшин, управлявший Toyota Land Cruiser. Автовладелец сообщил, что экс-глава ГИБДД во время движения нарушил ПДД, а у Toyota Premio, в которой находились девушки, до начала поворота налево заблаговременно был включен поворотник», — рассказал корреспонденту VSE42.Ru Денис Лосев, муж одной из погибших в аварии.

В издании отметили, что на предыдущих заседаниях судья уже допросил других свидетелей происшествия и экспертов МВД России, которые давали заключения.