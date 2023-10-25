Незаконно вырубившие лес на 9,5 млн рублей рабочие не понесут никакого наказания

Полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 32-летнего предпринимателя, обвиняемого в незаконной рубке леса. В течение 4 месяцев 2016 года, с июня по сентябрь, он организовал вырубку деревьев в Ирбейском районе, не имея на это специального разрешения.

Мужчина нанял бригаду лесорубов, которым сказал, что все документы в порядке. Рабочие срубили около 1000 деревьев разных пород, всего больше 1,5 тысяч кубометров сосны, березы и лиственницы. Сумма ущерба составила около 9,5 млн рублей.

В полиции Newslab.ru рассказали, что мужчина хотел продать срубленные деревья.

На предпринимателя завели уголовное дело, его передали в суд. Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.

В полиции добавили, что рабочим, вырубавшим деревья, наказание не грозит: «Они думали, что вырубка законная».