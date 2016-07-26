В Туруханском районе охотник со снегоходом утонул в проруби

На севере Красноярского края пропавшего со снегоходом охотника нашли в озере через четыре дня после исчезновения. Об этом рассказали в ГСУ Следственного комитета по краю.

51-летний житель села Фарково Туруханского района Красноярского края в конце сентября уехал на охоту в район реки Верхняя Баиха. Последний раз его видел 23 октября напарник. По его словам, мужчина уехал на снегоходе на проверку охотничьих ловушек, но вечером обратно не вернулся.

На следующий день, пройдя по его следам, второй охотник нашел на озере Орловое полынью и обрывающиеся около нее след снегохода товарища. Информацию мужчина сразу передал по радиосвязи.

26 октября на место происшествия вылетели спасатели, полиция и следователи. Тело погибшего охотника и снегоход достали из озера. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой станет ясно, есть ли повод для возбуждения уголовного дела.