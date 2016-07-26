Молодые мужчины полгода скрывали убийство приятеля

Сотрудники уголовного розыска краевой полиции задержали подозреваемых в убийстве 27-летнего жителя Богучан. Преступление они совершили весной этого года, но раскрыли его только в октябре. Долгое время убитый считался пропавшим без вести.
Установлено, что 29 апреля трое приятелей распивали спиртное и между ними произошел конфликт на бытовой почве. Тогда двое ранее судимых мужчин 29 и 33 лет несколько раз ударили 27-летнего приятеля молотком по голове.
«Затем они сбросили потерпевшего в водопроводный колодец, который закрыли крышкой. После этого мужчины долгое время скрывали информацию о преступлении, раскрыть которое удалось только в октябре 2017 года. Тело погибшего обнаружено в водопроводном колодце. В настоящее время оба подозреваемых задержаны, они признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.