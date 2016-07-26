Красноярцы смогут выиграть автомобиль-легенду ралли «Шелковый путь»

Каждую неделю до конца года сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает по внедорожнику Land Rover — всего семь автомобилей. Четыре из них — легендарные автомобили, которые этим летом впервые испытали новое дизельное топливо «Дизель Опти» в суровых условиях ралли «Шелковый путь».

«Шелковый путь» — одно из самых протяженных и сложных ралли на планете. Сеть АЗС «Газпромнефть» отправила в караване ралли четыре новых внедорожника Land Rover Discovery 5, которые всю дорогу от Москвы до Китая заправлялись только новым дизельным топливом «Дизель Опти». Оно очищает топливную систему автомобиля и способствует экономии топлива. На пути машин лежали леса России, степи Казахстана и пустыня Гоби. Они преодолели порядка 10 000 километров.

Осмотр машин после окончания ралли показал, что их топливные системы — как новые. Призы акции уже ждут своих обладателей — это четыре легендарные машины, прошедшие ралли «Шелковый путь», а также три внедорожника Land Rover Discovery Sport и более 3000 бонусных призов.

Чтобы выиграть, с 1 ноября по 19 декабря автовладельцам необходимо заправлять свой автомобиль обычным дизельным топливом или новым «Дизелем Опти» от 40 литров единовременно на любой АЗС сети «Газпромнефть», используя карту «Нам По Пути» или карту «Газпромбанк-Газпромнефть». Номера чеков (RRN) и номера

карт необходимо зарегистрировать на сайте акции. Каждую неделю до 29 декабря 2017 года участники могут стать обладателями главного приза (автомобиля) и сотен поощрительных призов — бонусов на карту лояльности, эквивалентных заправке 40 л дизельного топлива.