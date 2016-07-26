К «черному небу» над Красноярском добавился дым пожара на производстве

В Ленинском районе Красноярска столб дыма поднялся над горящим трехэтажным зданием. Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Столб черного дыма, поднимающегося над правобережьем Красноярска, заметили сегодня около 11:00 жители некоторых районов города. Люди сразу же начали жаловаться на неприятный запах и недомогание, а сервис «Красноярск.Небо» показал сильное загрязнение атмосферного воздуха по всему правому берегу Енисея.

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В пресс-службе краевого управления МЧС рассказали, что задымление — следствие пожара, который начался около 11 часов утра на ул. Томская (Ленинский район Красноярска) на кровле производственного помещения. Прибывшие на место пожарные спасли из здания 15 человек, еще 51 рабочий успел выйти самостоятельно.

К 12:15 пожарные сбили пламенное горение и остановили распространение огня на площади в 80 кв.метров, но пожар еще не ликвидировали. Его тушат 22 пожарных и 11 единиц техники.

Напомним, вчера в городе ввели режим НМУ первой степени опасности. Он продлится два дня, до 19:00 3 ноября.