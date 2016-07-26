Красноярску не хватило денег на прогнозы режима «черного неба»

На разработку математической модели, которая бы позволила прогнозировать режим «черного неба», требуется порядка 25 млн рублей. Для Красноярска же на эти цели выделили лишь 11,5 млн.

Накануне в Законодательном Собрании региона состоялся экспертный совет при комитете по природным ресурсам и экологии, на котором подвели предварительные итоги изучения атмосферного воздуха, а также обсудили работу передвижных лабораторий.

«Мы хотим услышать, как потрачены деньги, которые по нашим поправкам были направлены на изучение атмосферного воздуха города Красноярска. Это 24 млн рублей, их направляли на разработку тома предельно допустимых выбросов и математической модели. Сейчас, перед заслушиванием бюджета на 2018 год, хочется узнать, в каком состоянии дела», — обозначил задачи совета депутат краевого парламента Александр Симановский.

Как рассказал и.о. министра экологии Владимир Часовитин, до конца этого года откорректируют сводный том ПДВ для предприятий Красноярска. При этом впервые учтут вклад, который вносят в загрязнение атмосферы индивидуальные источники печного отопления. Уже посчитано: их в городе более 13 тысяч.

В результате с учетом этих выбросов квоты для промышленных предприятий сократят. «Однако со следующего года вступит в силу новая методика расчета загрязнений. Чтобы правильно пересчитать квоты и для действующих, и для новых предприятий, а также учесть выбросы автотранспорта, необходимо выделить 4,5 млн рублей из краевого бюджета на следующий год», — отметил и.о. министра.

Депутаты поинтересовались, как осваиваются выделенные в этом году средства. Это 11,5 млн рублей на разработку математической модели, с помощью которой можно было бы спрогнозировать режим «черного неба» в Красноярске и заранее принимать меры. Выяснилось, что к проведению конкурсных процедур на определение исполнителя этого проекта еще не приступали.

«Причина в том, что полная стоимость разработки такой модели составит порядка 25 млн рублей. В том числе сюда надо включить и расходы на авиацию, чтобы сделать замеры загрязнений во время режима НМУ на высоте. Средств на такое исследование нет. Также возникает вопрос: что делать с готовой моделью, кто дальше будет с ней работать, пополнять новыми данными, составлять прогнозы? Делать это может только Росгидромет. По сути, потратим краевые деньги, а использовать это будет наука. Получится нецелевое использование средств», — отметил чиновник.

Он предложил проводить и оплачивать такие исследования через краевой фонд науки. Участники совета поддержали это предложение. Оставшиеся 11 млн рублей предложили израсходовать на улучшение экологической ситуации в Красноярске. Например, закупить еще одну передвижную лабораторию. Однако депутаты усомнились в ее эффективности.

«Скорая экологическая служба — это аппарат для работы с обращениями граждан. Когда люди обращаются, их волнует не то, сколько действует постов мониторинга. Они обращаются в двух случаях: когда видят, чем дышат, и чувствуют запахи. Часто происходит ситуация, когда люди жалуются, а лаборатория ничего не фиксирует. Мне кажется, что тут вся идея скорой экологической помощи может быть дискредитирована. В этой части у меня вопрос о содержательной внутренней начинке этой службы», — отметил депутат Сергей Попов.

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Владимир Часовитин сообщил, что по его распоряжению каждый выезд лаборатории проводится только в присутствии обратившегося с жалобой. Кроме того, в ближайшее время планируется дооснастить лаборатории. Сейчас действуют две такие передвижные станции. Пока на месте они могут определить 8 компонентов и делать заборы проб по 24 компонентам. В следующем году министерство планирует расширить список до 44 компонентов и учесть средства на оплату работы сотрудников службы мониторинга, которые работают круглосуточно.

Депутаты предложили министру до понедельника определиться и представить точные расчеты о том, сколько потребуется средств на дооснащение имеющейся лаборатории либо на приобретение новой. Планируется, что эти расчеты обсудят на заседании комитета по бюджету и экономической политике краевого парламента, а затем примут решение о перераспределении непотраченных 11 млн рублей на эти цели.