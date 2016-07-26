Красноярск проведет два дня под «черным небом»

Впервые с лета в Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

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Несмотря на то, что синоптики не зафиксировали в краевом центре «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения атмосферного воздуха, в Красноярске ввели НМУ первой степени опасности. Неблагоприятный для рассеивания вредных примесей в воздухе режим будет действовать с 19:00 сегодняшнего дня и до 19:00 3 ноября.

Последний раз режим «черного неба» официально объявляли в Красноярске с 16 по 21 июня. Но красноярцы регулярно жалуются на неприятный запах и «сизую дымку». Причем самым загрязненным районом неожиданно оказался район ул. Копылова — здесь регулярно фиксируют высокие уровни содержания взвешенных веществ.

Стоит отметить, что датчики проекта «Красноярск.Небо» фиксируют сегодня лишь небольшое загрязнение атмосферного воздуха по всему городу.