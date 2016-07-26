Женщина отсудила 130 тысяч за просевший диван

Жительница Шарыпово через суд добилась компенсации за купленный в магазине бракованный диван. Комплект мягкой мебели пришел в негодность за короткое время. Продавец отказался вернуть деньги за некачественный товар и покупательница обратилась в суд.

Как следует из материалов дела, женщина купила два кресла и диван-кровать с механизмом трансформации «французская сетка» в торговом комплексе «Мария» за 63,9 тыс. рублей. При доставке на дом покупательница приняла мебель, но в акте приема-передачи отсутствовало указание на гарантийный срок. Через 1,5 года у дивана в некоторых местах просело мягкое основание и разошелся шов обивочного материала.

«Исследовав мягкие элементы дивана, эксперт выявил производственные дефекты мебели. Имелись разрушения клеевых соединений обивки, а мягкие элементы сиденья были разной толщины. Причиной проседания мягкого элемента из полиуретана явилось нарушение ГОСТа при изготовлении основания дивана с раскладным механизмом. Товар обладал как устранимыми, так и не устранимыми недостатками, устранение которых было технически невозможно или экономически нецелесообразно», — рассказали в суде.

Шарыповский городской суд постановил взыскать с продавца в пользу женщины стоимость товара, 24,9 тыс. рублей неустойки за просрочку исполнения требований, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда и 44,9 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Также с продавца взыскали 44 тысячи рублей за две экспертизы товара. Спорный диван женщина вернула продавцу. В апелляционной жалобе мужчина просил отменить судебное решение, заявив, что иск женщина подала по истечению гарантийного срока на мебель в 1 год. Но Красноярский краевой суд отклонил его жалобу, указав, что это не лишает покупателя права на судебную защиту.