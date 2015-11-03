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Сергей Ерёмин рассказал на КРЯККе про свой любимый роман
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Сергей Ерёмин рассказал на КРЯККе про свой любимый роман

3 ноября 9:59
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В Красноярске 2 ноября стартовала XI Красноярская ярмарка книжной культуры. В торжественном открытии ярмарки приняли участие и.о. председателя правительства края Виктор Томенко, первый заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Клешко, глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Обращаясь к участникам и гостям КРЯКК, Сергей Ерёмин от имени всех жителей Красноярска поблагодарил Фонд Михаила Прохорова и лично соучредителя Фонда Ирину Прохорову за вклад в культурную жизнь краевой столицы.

«Большое спасибо за то, что ярмарка книжной культуры проводится в дни осенних каникул. КРЯКК наполнена различными интересными мероприятиями, и ребятишки с радостью участвуют в мастер-классах, встречаются с писателями», — сказал мэр.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Главная тема ярмарки текущего года — «Наука и культура». По мнению организаторов КРЯКК, размышления о взаимодействии науки и культуры помогут объединить писателей, учёных, научных деятелей, художников и издателей. Причём не только из России, но и из зарубежных стран: Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Финляндии и Нидерландов.

На ярмарке представлена продукция порядка 200 издательств, авторы многих книг лично презентуют свои произведения читателям.

«Во всём мире дети любят страшилки, российские дети — не исключение. Честно — я удивлена такой масштабной выставке. Побывать здесь, в России, было моей мечтой и я рада, что именно в Сибири, в Красноярске, смогу рассказать о своём творчестве. Уверена, чтобы повышать интерес к чтению — нужно публиковать книги, которые захватывают воображение читателя. А детские книги должны не только развлекать, но и обучать. Именно этой теме будет посвящён мой мастер-класс»«, — рассказала исландский писатель Хильдур Кнутсдоттир.

Уже в первый день работы ярмарку посетили сотни красноярцев, и буквально каждый был готов подтвердить: КРЯКК — одно из самых ожидаемых и любимых событий города.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

«С книжной ярмаркой у нас связана совершенно особая семейная традиция. Каждый год мы с сыном приходим сюда, чтобы познакомиться и пообщаться с современными авторами, а по окончании встречи просим подписать для нас книжку. В доме у нас даже есть отдельная полка, на которой стоит подборка изданий с автографами. Знаете, всегда приятно взять такую книгу, потому что тогда фамилия автора „оживает“: в голове рождается воспоминание о личности и таланте, с которым ты имел уникальную возможность познакомиться», — поделилась красноярка Евгения.

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Красноярка Марина пришла на выставку вместе со своим внуком Севой: «Сейчас школьные каникулы и очень здорово, что можно несколько дней посвятить этому событию, вместе с ребёнком выбрать понравившиеся книжки, познакомиться с новой литературой, стать участниками научного боя и интерактивной лекции об изобретениях. Я бы сказала, что книжная ярмарка для детей — это развлечение с пользой, а для взрослых — это новые впечатления и открытия. Уже приобрела целый пакет книжек, так что будет, чем заняться долгими зимними вечерами».

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Значительную часть XI Красноярской ярмарки книжной культуры занимает детское пространство. По словам одного из организаторов детской программы Юлианны Позолотиной, в этом году для юных читателей подготовлены особенные сюрпризы: «Детская программа превратилась в своеобразный интерактивный навигатор: каждый ребёнок может стать участником творческого перфоманса, в форме игры сможет осознать, какую роль занимает в мире, как взаимодействует со сверстниками. То есть это некий психологический эксперимент. Каждая площадка для детей предполагает различные виды активности. Например, на нашей площадке — творческого объединения „Твори гора“ — мы вместе с ребятами попробуем создать анимационные иллюстрации к книге».

Делясь своими впечатлениями о книжной ярмарке, Сергей Ерёмин отметил:

«Я обязательно в выходные приду сюда с семьей, потому что на ярмарке очень много детской литературы, причем для самых различных возрастов. Одно из моих любимых произведений — роман Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы». Он сложный, неоднозначный, очень многоплановый. Из современной литературы в последнее время читаю много книг по менеджменту и экономике, но для души совсем недавно закончил читать роман Евгения Водолазкина «Авиатор», буквально несколько страниц осталось до окончания произведения Бориса Акунина «Между Европой и Азией. Семнадцатый век».

Напомним, XI Красноярская ярмаркя книжной культуры работает до 6 ноября включительно.

Томенко Виктор Петрович
Томенко Виктор Петрович
И.о. председателя правительства Красноярского края
Клешко Алексей Михайлович
Клешко Алексей Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

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