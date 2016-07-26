В Хакасии в страшном ДТП погиб спортивный чиновник

На трассе в Хакасии в результате аварии погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. Один из погибших — 56-летний начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики администрации Таштыпского района Хакасии Виктор Тормозаков. Информацию о гибели чиновника в автомобильной аварии подтвердили в пресс-службе республиканского министерства спорта. Еще одной жертвой ДТП стала пассажирка автомобиля, который, по предварительной версии, пошел на обгон и врезался в машину спортивного чиновника.

Трагедия случилась в восьмом часу утра 2 ноября на 100 км автодороги «Абакан — Ак-Довурак». По предварительным данным, спровоцировал ДТП 34-летний водитель автомобиля Toyota Ist. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Toyota Allion под управлением Виктора Тормозакова. В результате ДТП погиб Тормозаков и 32-летняя пассажирка «Иста». Виновник ДТП получил закрытый переломом ключицы, ребер и ушиб колена. Добавим, его машина загорелась от удара.

Виктор Тормозаков более 30 лет проработал в физкультурных организациях Хакасии, он включен в энциклопедию «Лучшие люди России».