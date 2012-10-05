На трассе в Красноярском крае в ДТП погиб приезжий прокурор

В Ермаковском районе Красноярского края в результате столкновения двух иномарок погиб пассажир. По данным ГСУ СК по краю, жертвой ДТП стал прокурор Пий-Хемского района республики Тува.
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ДТП случилось днем 11 июня возле села Григорьевка. Спровоцировал его водитель автомобиля Range Rover. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry. В результате ДТП погиб пассажир «Тойоты» — прокурор из Тувы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ. Санкция предусматривает принудительные работы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок до 5 лет.
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