На площадях убыточного МУПа развернули подпольное производство алкоголя (видео)

На площадях красноярского муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Свердловского района» работал подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Красноярска Аркадий Волков.

Как он пояснил Newslab.ru, обнаружили нелегальное производство сотрудники другого МУПа — «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП), проводившие инвентаризацию имущества ДРСП в рамках слияния двух компаний.

«Открыв одно из помещений, они увидели несколько канистр, вероятно, со спиртом, а также коробки с пустыми и полными бутылками, — рассказывает Волков, — они сразу вызвали полицейских, но до приезда правоохранительных органов, работавшие в цехе люди ретировались, прихватив с собой часть продукции».

В городском управлении МВД информацию подтвердили.

«Вся продукция изъята и отправлена на экспертизу, — рассказали Newslab.ru в пресс-службе ведомства, — сейчас проводится проверка».

Напомним, что о слиянии «Свердловского ДРСП» с САТП стало известно в середине октября этого года. По мнению Аркадия Волкова, таким образом, департамент горхозяйства, в ведении которого находятся эти МУПы, пытается увести ДРСП от банкротства, переложив многомиллионные долги предприятия на САТП.

Причем дорожников Свердловского района не раз уличали в том, что они отчитываются о работе, которую не выполняли.