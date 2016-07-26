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Под Балахтой в ДТП пострадал подросток
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Под Балахтой в ДТП пострадал подросток

3 ноября 12:13
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В Красноярском крае трое детей получили травмы при ДТП с Toyota Voxy. Об этом сообщил руководитель пресс-службы краевой полиции Владимир Юрченко.

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ДТП произошло около 11:00 на 92 км автодороги, соединяющей пос. Балахта с Ужуром. Автомобиль ToyotaVoxy ехал из Тувы в Красноярск. По невыясненной пока причине он съехал с трассы в кювет и опрокинулся. Как уточнили в пресс-службе дорожной полиции, в 7-местный автомобиль водитель посадил 9 человек, в том числе шесть детей.

В происшествии пострадали три ребенка. Двое детей получили на месте разовую медицинскую помощь, а 11-летнего мальчика, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Автомобиль слетел с трассы в кювет
Фото: vk.com/gibdd24
В машине находилось шесть детей и трое взрослых. В больницу попал 11-летний мальчик
Фото: vk.com/gibdd24

На месте еще работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, автомобиль не использовался для коммерческих перевозок.

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