Из-за участившихся ДТП на железнодорожных переездах ввели особый режим

В связи с участившимися случаями нарушения водителями правил проезда через железнодорожные переезды, в Красноярском крае и Хакасии введен особый режим противодействия ДТП.

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД организовали мероприятия, направленные на формирование у водителей личной культуры безопасности. Так, на встречах с коллективами транспортных компаний и автошкол демонстрируются видеоролики, рассказывающие о том, чем может обернуться халатность и невнимательность на переезде. В ноябре такие встречи пройдут в 50-ти автотранспортных компаниях. Также совместно с ГИБДД проводятся профилактические рейды на железнодорожных переездах с интенсивным движением.

Кроме того, в регионах работают выездные межведомственные комиссии с участием представителей КрасЖД, ГИБДД, глав районов и муниципальных образований, а также предприятий — владельцев автодорог. В их задачи входит выработка совместных решений по повышению безопасности на переездах.

«Идти только по пути ужесточения наказания за нарушение ПДД не совсем правильно. Необходимо повышать качество подготовки водителей и усиливать контроль в этой сфере на законодательном уровне. Такой мерой может стать, например, лицензирование пассажирских перевозок с обязательным проведением технической учебы водительского состава по правилам проезда переездов. Также нам кажется, что сегодня есть необходимость внесения изменений в официальную программу профессиональной подготовки водителей в автошколах. В частности, раздел железнодорожных переездов должен быть выделен в отдельный блок», — рассказывает первый заместитель начальника Красноярской дирекции инфраструктуры Алексей Андреев.

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Напомним, в 2017 году в стране зафиксирован беспрецедентный рост числа ДТП на переездах — на 33 % по сравнению с прошлым годом. По вине водителей произошло уже 216 ДТП, в них пострадали 181 человек, 59 — погибли. На КрасЖД из-за несоблюдения водителями автотранспорта правил безопасного пересечения переездов произошло 7 ДТП, в которых пострадало 4 человека. Из них трое погибли.