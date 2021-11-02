Машины чуть не свалились в подземный переход после ДТП

Возле подземного пешеходного перехода в Железнодорожном районе Красноярска произошла авария с участием 4 машин. Как рассказали очевидцы, все случилось поздно вечером 1 ноября на перекрестке Свободного и Красномосковской.

Сообщается, что Toyota и Subary ехали вниз по проспекту. Водители уверяют, что двигались на зеленый сигнал светофора. «В этот момент автоледи на Honda поворачивала налево со Свободного на Красномосковскую — по ее словам, на моргающую стрелку. После ДТП автоледи с ребенком ушла домой к родственникам», — рассказали очевидцы. Они также сообщили, что от удара две иномарки вылетели на тротуар и чуть не свалились в подземный пешеходный переход.

По данным ГИБДД, ДТП обошлось без пострадавших. Все водители были трезвы.

Со слов очевидцев, в аварии чудом не пострадали пешеходы. «Как раз начали дорогу переходить, под свист шин успели отскочить. Я тоже успела», — рассказала одна из них.