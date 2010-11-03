В Красноярске водитель не заметил поворачивающие машины и устроил ДТП на встречке (видео)

На улице Дубровинского водитель автомобиля Honda разбил Toyota Camry, пытаясь уйти от столкновения с двумя машинами. Происшествие зафиксировала камера дорожного наблюдения.

Авария произошла сегодня, около 11:20 рядом с Красноярским краеведческим музеем (ул. Дубровинского, 84). На записи видно, что светлая иномарка, двигавшаяся в сторону ул. Сурикова, остановилась на дороге, чтобы повернуть к парковке около музея. За ней встал еще один автомобиль.

Водитель двигавшейся следом Honda, не сбавляя скорости, попытался уйти от столкновения на полосу встречного движения. Там он врезался в Toyota Camry. После этого иномарки разбросало под дороге.

В Госавтоинспекции пояснили, что пострадавших в происшествии нет. Другие автомобили, кроме Toyota Camry и Honda, в аварии не пострадали. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства происшествия.