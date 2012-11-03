Красноярский «картонный» гаишник переехал (видео)

Макет дорожного инспектора, установленный на трассе в Ачинском районе Красноярского края, переместили в Боготольский район. Как пояснили Newslab.ru в ГИБДД, конструкцию из фигуры инспектора и патрульного автомобиля переставили на трассу в Боготольском районе, потому что из-за выпавшего снега там сложилась непростая обстановка.

В полиции добавили, что макет инспектора не будет долго находиться на одном месте: на следующий день его переместят на новый участок трассы, чтобы водители не привыкали. В случае необходимости муляж будут перемещать на аварийные участки трасс Красноярского края.

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В дорожной полиции считают, что муляж повысит бдительность водителей и поможет снизить количество ДТП на аварийных участках трасс. Многие автомобилисты отмечают, что такой подход действительно помогает.

Добавим, макет инспектора, прототипом которого стал действующий офицер ГИБДД, автомобилисты прозвали «Петровичем». В ГИБДД рассказали, что у него могут появиться «коллеги». В настоящее время с предприятием, которое помогло сделать «Петровича», решается вопрос об изготовлении дополнительных макетов.