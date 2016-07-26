Синоптики продлили режим «черного неба» в Красноярске

В Красноярске еще на день продлили режим неблагоприятных метеоусловий.

Как пояснили в Среднесибирском управлении гидрометеослужбы, вредные примеси, собиравшиеся с 1 ноября в атмосферном воздухе Красноярска, начнут рассеиваться завтра утром. До этого в городе сохранятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

«4 ноября 2017 года ожидаются условия, способствующие ночью накоплению, а днем — преимущественно рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — пояснили метеорологи.

По официальным данным, случаев «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения атмосферного воздуха за сутки посты наблюдения за погодой в Красноярске не фиксировали.

При этом датчики, которые установили на собственные средства в городе активисты проекта «Красноярск.Небо», показывали вчера вечером экстремальные уровни загрязнения.