«Зима пока не наступит»: синоптики пообещали красноярцам теплый ноябрь

В Красноярске ожидается снежный, но теплый ноябрь. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

После достаточно теплого октября, в Красноярск придет не менее теплый ноябрь. Синоптики отметили, что обычно в этом месяце уже начинается зима — устойчивый переход температур через отметку −5 °С. Но в этом году зима в Красноярский край еще не пришла. По мнению синоптиков, ей мешает «западно-восточный перенос», который не позволяет континенту охлаждаться.

Средняя температура в этом месяце при норме −7,6 °С составит −5.. −6 °С, а осадков выпадет на 25% меньше нормы, около 30 мм. В первых числах температура составит около −4 °С, а к концу месяца понизится до −12 °С. Дождь, который пойдет в ближайшие дни, с понедельника сменится снегом.

Пятница 3 ноября станет самым теплым днем месяца. Днем пойдет дождь, но будет +7.. +12 °С. В субботу над Красноярским краем пронесется циклон, поэтому к концу дня похолодает до 0 °С и дождь сменит снег. Днем в воскресенье температура уже не поднимется выше +1 °С.

«С понедельника осадки продолжатся, будет идти небольшой снег до конца декады и температурный фон будет до 10 ноября не выше −2 −7 °С ночью и днем не выше +1 °С. Поэтому где-то в это время, с 7 числа, начнет устанавливаться снежный покров, в том числе и городе», — пояснила Оксана Сальникова.

Во второй декаде ночные температуры снизятся до −7.. −12 °С по ночам и −2.. −7 °С в дневное время. После этого синоптики ожидают кратковременное понижение температуры до −20 °С, но этот период продлится не более трех дней. К концу месяца снова потеплеет до −10.. −15 °С по ночам и −4.. −9 °С днем.