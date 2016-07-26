Новый Volkswagen Crafter появился в продаже у официального дилера Медведь-Запад в Красноярске

В сентябре 2017 года в Москве на международной выставке COMTRANS 2017 состоялась премьера нового Volkswagen Crafter — лучшего коммерческого автомобиля года в России в номинации «Фургон/малотоннажник года»*. Немецкое качество, европейская сборка — теперь инновационный автомобиль доступен и в Красноярске. Записаться на тест-драйв можно в любое удобное для Вас время.

Новый Volkswagen Crafter станет отличным помощником для тех, чья деятельность связана с такими отраслями, как: транспорт, логистика и складское хозяйство, оптовая и розничная торговля, электро-, газо- и водоснабжение, отели, курорты, рестораны, телекоммуникация, связь и другие.

Новинка представлена в трех вариантах:

По вопросам приобретения в Красноярске проконсультируют продавцы отдела продаж коммерческих автомобилей по телефону: +7 (391) 222-1-777.

Официальный дилер Volkswagen в Красноярске Адрес: ул. 9 Мая, 72.

Тел: +7 (391) 222-1-777

Сайт: www.nfz.vw-medved.ru ул. 9 Мая, 72.

Официальный дилер Volkswagen Коммерческие автомобили — Медведь-Запад.

*Ежегодная премия «Лучший коммерческий автомобиль года в России» проводится уже более 15 лет. Победителя определяет жюри, состоящее из 10 журналистов авторитетных российских специализированных изданий, освещающих тематику коммерческого транспорта. По итогам голосования Volkswagen Crafter нового поколения получил 49 баллов, что позволило безоговорочно обойти конкурентов по номинации.